Galatasaray'da hedef Berkan Kutlu

Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların bu transferdeki rakibi ise İtalyan takımı Sassuolo.

Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da, yerli futbolcu arayışları sürüyor. Yeni yabancı kuralı nedeniyle Türk statüsündeki oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, bir başka Alanyasporlu Berkan Kutlu ile temas halinde.

BURAK ELMAS RESMİ TEKLİFİ İLETECEK

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın, Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yakın zamanda görüşüp resmi teklifi ileteceği öğrenildi.

Fatih Terim'in planları dahilinde olan başarılı oyuncu, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor.

Geçen sezon ligde 38 maçta forma giyen Berkan, 3 gol 2 asistle oynamıştı.

SASSUOLO DA İSTİYOR

Öte yandan Berkan için devrede olan tek takım Galatasaray değil. Türk oyuncuları transfer etmesiyle son zamanlarda adını duyuran Sassuolo da 23 yaşındaki futbolcu için temas kuran ekipler arasında yer alıyor. İtalyanların da bu transferde sarı-kırmızılılara rakip olması bekleniyor.