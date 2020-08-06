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    Galatasaray'da hedef Bruma

    Galatasaray'da hedef Bruma

    Sarı-kırmızılı takım, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen eski futbolcusu Bruma'yı kiralamak için devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 10:39
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    Galatasaray'da hedef Bruma

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği limitle transferde daha rahat hareket etme şansı bulan G.Saray, eski futbolcusu Bruma konusunda somut adımlar atmaya başladı.

    KİRALANACAK

    PSV Eindhoven takımında bekleneni veremeyen ve kiralanması gündemde olan futbolcu için devreye giren yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Hollanda'ya giderek PSV ile detayları görüşecek.

    Galatasaray kariyerinde inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Bruma, performansıyla taraftarın sempatisini kazanmış ardından da 15 milyon euro karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu.

    Galatasaray'da hedef Bruma #1

    SON KARAR PSV'NİN

    Bruma'nın Türkiye'ye dönmeyi istediği öğrenilirken, son kararın Hollanda temsilcisinde olduğu kaydedildi.

    Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu, bu sezon ligde 18 maçta forma giyerken 3 gol, 3 asist yaparak takımının attığı 54 golün 6'sına doğrudan katkı sağladı.

    Galatasaray'da hedef Bruma #2

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