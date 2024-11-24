Galatasaray'ın hedefi büyük! Fernando Muslera yerine Alisson Becker

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Süper Lig'de son olarak Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 yenen ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptanı Fernando Muslera'nın yerine yıldız bir ismi getirmeyi planlıyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu doğrultuda kaleci transferi için gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

GALATASARAY'IN HEDEFİ ALISSON BECKER

Todo Fichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool'da forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker ile ilgileniyor.

Cladiuo Taffarel aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalışacak olan sarı-kırmızılı ekip, devre arasından itibaren bu transfer için çalışmalara başlayacak.

Öte yandan haberde yıldız oyuncunun Liverpool'dan ayrılmaya istekli olmadığı belirtilirken Galatasaray'ın da Liverpool ve oyuncuya baskı kuracağı söylendi.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Başarılı kaleci, İngiliz ekibiyle toplamda 271 resmi maçta görev yaptı.

28 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki Alisson, Brezilya Milli Takımı'nın kalesini de 70 kez korudu.