Galatasaray'da hedef Fred ve Rashica İngiltere'ye seyahat edecek Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, dönüş yolunda yanında Fred ve Milot Rashica'yı getirmeyi planlıyor.

Süper Lig'de gelecek sezonda da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Mauro Icardi transferini açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, iki oyuncu için de sona yaklaştı.

Bu transferlerin çalışmalarını sürdüren Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, gündüz planlanan İtalya seferini iptal edip, özel uçakla İngiltere'ye gidecek.

Timur'un, Manchester United forması giyen Fred ve geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Milot Rashica'yı transfer etmek istediği öğrenildi.

Fred, Galatasaray'a sıcak bakıyor

Erden Timur, Manchester United ile 30 yaşındaki Fred için görüşmeler yapacak. Timur'un burada Manchester ekibiyle bonservis pazarlığı yapacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin de masaya koyulacağı öğrenildi.

Brezilyalı futbolcunun ise sarı-kırmızılı takıma gelmek için istekli olduğu aktarıldı.

Rashica için pazarlık yapılacak

Erden Timur, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica için de bir hamle yapacak.

Sarı-kırmızılı yönetici, Norwich City ile görüşüp beklentilerini düşürmelerini isteyecek.

Norwich 9 milyon euro istiyor

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden takıma kazandırmak ve bu bölgedeki problemi giderebilmek için harekete geçti. Rashica’nın kulübü, bonservis için ilk etapta 9 milyon euro talep etti.

Sarı-kırmızılılar, 6.5 milyon euronun yanına bonus maddelerini de eklemek için harekete geçti.