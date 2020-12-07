Galatasaray'da hedef Matheus Fernandes

Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, Barcelona'da forma şansı bulamayan Matheus Fernandes'i listesine aldı.

Etebo'nun performansından memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimden transfer istedi.

67 yaşındaki teknik adamın, eski futbolcusu Seri'nin yanı sıra Barcelona'da şans bulamayan Matheus Fernandes'i de listesine eklediği öğrenidi.

OYNAMAK İSTİYOR

Katalan ekibinde bu sezon sadece 1 maçta 17 dakika görev yapan 22 yaşındaki futbolcunun, oynayıp kendini geliştirmek istediği, bu nedenle de tekliflere açık olduğu bildirildi.

Kiralık olarak gidip Barcelona'ya daha güçlü dönmek isteyen Fernandes'in Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı aktarılırken, yönetimin menajerler aracılığıyla İspanyol devine haber gönderdiği ve devre arasında Barcelona'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

7 milyon euro karşılığında Palmeiras'tan transfer edilen Brezilyalı ön liberonun, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.