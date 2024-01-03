Galatasaray'da hedef Sofyan Amrabat Ara transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, geçtiğimiz yaz gündemine gelen Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak Manchester United'a imza atan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United'ın sezon başında 30 milyon euroya Fiorentina'dan transfer ettiği Faslı futbolcu, İngiliz devinde şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Orta sahaya yeni takviyeler yapmak isteyen Premier Lig ekibi, Amrabat'ı gözden çıkarmış durumda. Galatasaray cephesi de bu fırsatı değerlendirip uygun bir maliyetle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sol bekte oynamıştı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'a karşı da görev yapan Sofyan Amrabat, takımdaki eksikler nedeniyle sol bekte forma giymiş, ancak sarı-kırmızılı hücum oyuncularını durdurmakta zorlanmıştı.

Okan Buruk'un planı

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ise orta alanda çok iyi bir performans sergileyen Amrabat'ı Torreira'nın yanında kullanıp merkezi güçlendirmeyi planlıyor. Faslı yıldız, defansif özellikleri kadar top tekniği ve uzak mesafeye adrese teslim paslarıyla da dikkat çekiyor.

Ağabeyi Galatasaray'da oynadı

Sofyan Amrabat, aynı zamanda bir dönem Galatasaray forması giyen kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ın da kardeşi.

Afrika Kupası'na gidecek

Sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde Fas Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası'nda yer alacak ve ocak ayındaki kulüp maçlarında görev alamayacak.