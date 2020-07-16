Galatasaray'da hedef Volkan Babacan

Muslera dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, bir süredir yabancı kalecilerle görüşüyordu. Cimbom, gelen sınırın ardından Volkan Babacan'a yöneldi.