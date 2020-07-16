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    Galatasaray'da hedef Volkan Babacan

    Galatasaray'da hedef Volkan Babacan

    Muslera dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, bir süredir yabancı kalecilerle görüşüyordu. Cimbom, gelen sınırın ardından Volkan Babacan'a yöneldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 14:59
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    Galatasaray'da hedef Volkan Babacan

    Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera'nın önümüzdeki sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek olması, sarı-kırmızılı yönetimi kaleci arayışına yöneltmişti.

    Okan Kocuk'un performansından memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim'in, Muslera sahalara dönene kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istediği öğrenildi.

    YABANCI KURALI NEDENİYLE YERLİ KALECİ ALINACAK

    İlk başlarda bazı yabancı kalecilerle iletişime geçen Cimbom, yeni yabancı kuralı sonrası kararını değiştirdi.

    Kontenjanın ikisini kaleye harcamak istemeyen Galatasaray'ın, Başakşehir'de yedek kulübesine hapsolan Volkan Babacan'ı listesine aldığı belirtildi.

    LİG BİTİNCE MASAYA OTURULACAK

    Yönetim, ligler sona erdikten sonra 31 yaşındaki kalecinin transferi için Başkan Göksel Gümüşdağ ile masaya oturacak.

    Babacan'ın kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunıyor.

    Galatasaray'da hedef Volkan Babacan #1

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