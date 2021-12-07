Galatasaray'da Henry Onyekuru sesleri

Galatasaray'ın hızlı kanata ihtiyacı olduğu dönemde Fatih Terim'in listesinin en başında yine Henry Onyekuru'nun olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adam şartların uyması halinde transferi istiyor.

Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi görünüyor.

Üç kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisini haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, yeniden eski takımıyla anılmaya başladı.





OLYMPIAKOS MACERASI SONA EREBİLİR

Yüksek bonservisine rağmen oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Henry Onyekuru, Yunan takımıyla bağlarını koparmak üzere.

Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan başarılı futbolcunun tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanması beklenirken, bu seçimindeki en önemli sebebin Fatih Terim olduğu belirtildi.

Öte yandan Galatasaray'ın, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği ancak kiralık verilmesi halinde transferin gündeme gelebileceği de gelen bilgiler arasında...





GALATASARAY'DA BİR BAŞKA

Gittiği takımlarda etkili olamayan ancak Galatasaray formasını sırtına geçirdiğinde içinden aslan çıkan Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar bu rakamların yanına bile yaklaşmadı.





SADECE 1 GOL 1 ASİST

Nijeryalı oyuncu, Yunan temsilcisiyle çıktığı 17 maçta sadece 1 gol 1 asist yapabildi.



