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    Galatasaray'da Henry Onyekuru sesleri

    Galatasaray'da Henry Onyekuru sesleri

    Galatasaray'ın hızlı kanata ihtiyacı olduğu dönemde Fatih Terim'in listesinin en başında yine Henry Onyekuru'nun olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adam şartların uyması halinde transferi istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:11
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    Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi görünüyor.

    Üç kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisini haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, yeniden eski takımıyla anılmaya başladı.

    Galatasaray da Henry Onyekuru sesleri #1

    OLYMPIAKOS MACERASI SONA EREBİLİR

    Yüksek bonservisine rağmen oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Henry Onyekuru, Yunan takımıyla bağlarını koparmak üzere.

    Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan başarılı futbolcunun tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanması beklenirken, bu seçimindeki en önemli sebebin Fatih Terim olduğu belirtildi.

    Öte yandan Galatasaray'ın, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği ancak kiralık verilmesi halinde transferin gündeme gelebileceği de gelen bilgiler arasında...

    Galatasaray da Henry Onyekuru sesleri #2

    GALATASARAY'DA BİR BAŞKA

    Gittiği takımlarda etkili olamayan ancak Galatasaray formasını sırtına geçirdiğinde içinden aslan çıkan Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar bu rakamların yanına bile yaklaşmadı.

    Galatasaray da Henry Onyekuru sesleri #3

    SADECE 1 GOL 1 ASİST

    Nijeryalı oyuncu, Yunan temsilcisiyle çıktığı 17 maçta sadece 1 gol 1 asist yapabildi.

    Galatasaray da Henry Onyekuru sesleri #4

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