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    Galatasaray'da Henry Onyekuru transferi imzaya kaldı

    Galatasaray'da Henry Onyekuru transferi imzaya kaldı

    Galatasaray, Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak olan Nijeryalı kanat oyuncusunun, kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 10:41
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    Gençlerbirliği maçı sonrası Onyekuru, Visca, İrfan Can ve Mostafa Mohamed’i istediğini açıklayan teknik direktör Fatih Terim'e, Nijeryalı futbolcudan iyi haber geldi.

    Yaklaşık 1 aydır 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Monaco ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.

    İSTANBUL'A GELİYOR

    İlk olarak Onyekuru'yu satmayı planlayan Monaco yönetiminin, oyuncunun Galatasaray ısrarı üzerine geri adım attığı ve satın alma opsiyonuyla kiralamayı kabul ettiği öğrenildi.

    Tarafların el sıkıştığı ve yetenekli kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    Galatasaray da Henry Onyekuru transferi imzaya kaldı #1

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