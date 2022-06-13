Galatasaray'da hoca adayları

Dursun Özbek, ilk olarak Torrent ile yollarını ayıracak. Sonrasında ise teknik direktör adayları arasında yer alan Okan Buruk, Gallardo ve De Zerbi ile masaya oturacak.

Galatasaray'da başkanlık seçimlerini kazanan Dursun Özbek'in ilk işi teknik direktör... Özbek, bugün kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Bu anlamda yoğun seçim sonrasında Özbek ve ekibini de hararetli bir süreç bekliyor.

Aslan'da ilk konu teknik direktör konusu. Burak Elmas döneminde göreve getirilen Domenec Torrent ile yollar ayrılacak.

İspanyol hocanın tazminatı konusunda yeniden görüşmeler yapılacak. Torrent ile yolların ayrılmasından sonra da 3 aday var.

İlk aday Okan Buruk

Sarı-kırmızılılarda ilk aday Fatih Terim'di ancak deneyimli hoca ile şu noktada anlaşılması zor görünüyor.

Her seferinde Galatasaray'a gelmek istediğini belirten Okan Buruk ile masaya oturulacak. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran 48 yaşındaki çalıştırıcı, Aslan'ın başına gelmek için can atıyor.

Buruk olmazsa yabancı hoca

Fakat Buruk ile olur da el sıkışılamazsa bu sefer listedeki diğer isimlere yönelinecek.

İkinci sırada ise Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Roberto De Zerbi var.

43 yaşındaki teknik adamın gelmesi halinde uzun vadeli bir proje düşünülüyor. Üçüncü sırada da Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'in başındaki Marcelo Gallardo yer alıyor.