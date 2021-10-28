Galatasaray'da iki imza birden

Yeni yabancı sınırıyla yerli oyunculara önemin artmasıyla Galatasaray, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nun maaşlarını artıracak.

Bu yıl 8+3 olarak devam eden yabancı kuralının gelecek sezon 7+4'e düşecek olması nedeniyle elindeki yerli oyuncuları kaybetmek istemeyen Galatasaray, iç transferde atağa kalktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıllık sözleşmesi kalan ve 2.5 milyon TL kazanan Taylan Antalyalı ile 950 bin TL garanti ücret alan Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

İKİ OYUNCUYLA DA ANLAŞILDI

Uzun süredir Taylan ve Kerem ile görüşme halinde olan Galatasaray Yönetimi, iki oyuncusu ile de prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray yönetimi bu hamlesiyle, ocak ayındaki kış transfer döneminde elini güçlendirmiş oldu. İmzaların kısa süre içerisinde atılacağı ve sarı-kırmızılı ekibin konu ile kısa süre içerisinde ilgili resmi açıklama yapacağı öğrenildi.

TAYLAN İÇİN İTALYANLAR PUSUDA

2019-2020 sezonu başında Erzurumspor'dan 4 milyon TL imza parasıyla transfer edilen Taylan Antalyalı, ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2.2 milyon TL kazandı. Bu sezon 2.5 milyon TL garanti ücret alan 27 yaşındaki orta saha, önümüzdeki sezon ise 3 milyon TL kazanacaktı.

Geçen sezondan beri büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım aday kadrosuna da dahil edilen Taylan Antalyalı için Serie A ekiplerinin pusuda olduğu iddia ediliyor.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Taylan Antalyalı, Galatasaray formasıyla çıktığı 75 maçta 2 gol, 8 asistle skora katkı sağladı.

ALMANLAR DA KEREM’İ İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, son dönemlerin en formda isimlerinin başında geliyor. Bundesliga ve Ligue 1 ekiplerinin takibinde olan Kerem Aktürkoğlu'nun, sarı-kırmızılı ekip ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan Kerem, 6 gol 3 asistlik performans gösterdi. Bu sezon ilk 11'in değişilmezi olan ve 6 milyon euro piyasa değeri olan genç oyuncu, 19 maçta 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon 850 bin TL, bu sezon ise 900 bin TL kazanan Kerem, önümüzdeki iki sezon 950 bin TL garanti ücret alacaktı. Müthiş bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki hücum oyuncusunun, imza atacağı yeni sözleşme sonrası yıllık ücretinde ciddi bir artış olacak.