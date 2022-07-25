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    Galatasaray'da iki sürpriz veda

    Galatasaray'da iki sürpriz veda

    Orta sahasını Sergio Oliveira ile güçlendiren ve en az iki transfer daha düşünen Galatasaray'da, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'ya yol göründü.
    • 25.07.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 13:11
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    Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanlanan Galatasaray’da, transfer hareketliliği sürerken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor.

    Geçtiğimiz sezon en çok orta saha mevkisinden şikayet alan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon için Sergio Oliveira’yı takıma kazandırmıştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, orta saha mevkisi için en az iki tane daha transfer yapacaklarını belirtmişti.

    Geçen sezon orta sahanın yükünü çeken ve eleştirilerin odak noktası haline gelen Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yla yolların ayrılması planlandı.

    Galatasaray da iki sürpriz veda #1

    Teklif gelmezse kiralanacaklar

    Taylan ve Berkan ile olmayacağını anlayan sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncuların geleceği ile ilgili kararı aldı.

    Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'nun gelecek sezon bonservisiyle gitmesi yönünde konuşuluyor. İlgi çekici bir teklif gelmemesi halinde ise oyuncuların, kiralık olarak gönderilmesi planına geçilecek.

    Galatasaray da iki sürpriz veda #2

    Skora katkı yapamadılar

    Geçen sezon orta sahada birçok maçta birlikte süre alan oyuncular, skora katkı yapamamaları ve alınan olumsuz sonuçların nedeni olarak gösterilmiş, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

    Erzurumspor'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak 2019 yazında transfer olan Taylan Antalyalı, geçen sezon 42 resmi maçta forma giydi.

    Alanyaspor'dan 4 milyon euro bedelle geçen yaz Galatasaray'a transfer olan ve 2026'ya kadar sözleşmesi olan Berkan Kutlu ise 47 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

    Galatasaray da iki sürpriz veda #3


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