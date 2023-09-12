Galatasaray'da iki yabancı futbolcu yolcu: Karar verildi Kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray'da takımdan gönderilecek oyuncular netleşiyor.

ensonhaber.com

Kadrosunda 14 yabancı bulundurması gereken Galatasaray'da bu sayı şimdilik 16.

Okan Buruk ve teknik ekiple görüşen sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılması için iki isim üzerinde karar kıldı.

Bu oyunculardan biri Christian Luyindama. Uzun süre önce gözden çıkarılan Demokratik Kongolu stoper, kendisine takım baksa da henüz uygun bir kulüp bulamadı.

29 yaşındaki stoperin hiçbir takım bulamaması halinde sözleşmesi feshedilecek.

Diğer aday Dubois

Kadrodan gönderilmesi gündemde olan bir diğer isim ise Leo Dubois.

Midtsjö'yü Pendik'e Morutan'ı da Ankaragücü'ne satan sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyu da takımdan göndermek istiyor.

Dubois'ya da Pendikspor'un talip olduğu gelen haberler arasında.

Luyindama ve Dubois'nın takımdan ayrılmasıyla yabancı kontenjanı da rahatlamış olacak.