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    Galatasaray'da imzalar bu hafta atılıyor

    Galatasaray'da imzalar bu hafta atılıyor

    TFF'nin açıkladığı harcama limiti sonrası en rahat takım konumuna gelen Galatasaray'da yönetim, prensip anlaşmasına varılan isimlerle bu hafta resmi sözleşme imzalayacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 12:18
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    Galatasaray'da imzalar bu hafta atılıyor

    Yeni sezon hazırlıklarına 12 Ağustos'ta başlayacak olan Galatasaray'da prensip anlaşmasına varılan isimler, resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor...

    Galatasaray'da imzalar bu hafta atılıyor #1

    6 İSİMLE ANLAŞILDI

    Sarı-kırmızılılarda, daha önceden el sıkışılan Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu'nun bu hafta resmen açıklanacağı öğrenildi.

    Galatasaray'da imzalar bu hafta atılıyor #2

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurduğu harcama limiti sonrası en rahat takım konumuna gelen Cimbom'da, transferler bununla da sınırlı kalmayacak.

    Önümüzdeki günlerde yönetimle yeniden bir araya gelecek olan teknik direktör Fatih Terim'in, takviye istediği diğer bölgeler hakkında idarecileri bilgilendireceği belirtildi.

    Galatasaray'da imzalar bu hafta atılıyor #3

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