Galatasaray'da Jelert giderse Ola Aina gelecek

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Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı teklifi geri çeviren Galatasaray, İngiliz ekibinin sağ beki Ola Aina'ya kanca attı.

Bu sezon formunun zirvesinde olan Nijeryalı futbolcu, Jelert'te hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılıların kurtarıcısı olabilir.

OSIMHEN'DEN BİLGİ ALDI

Nottingham Forest ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ola Aina, milli takımdan arkadaşı Osimhen'den bilgi aldı.

TRANSFER AYRILIĞA BAĞLI

28 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye hazır. Ara transferde önceliği hücum oyuncusuna veren sarı-kırmızılılarda sağ bek takviyesi Jelert'e bağlı.

9 milyon euro yatırım yapılan Danimarkalı isim zarar etme pahasına satılırsa, Ola Aina için şartlar zorlanacak.