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    Galatasaray'da Kaan Ayhan pişmanlığı

    Galatasaray, geçen sezon 2.5 milyon euroya almadığı milli futbolcu Kaan Ayhan için şimdi 4 milyon euroyu gözden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 11:04
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    Galatasaray'da Kaan Ayhan pişmanlığı

    Galatasaray , geçen sezon 2.5 milyon euro verip almadığı Kaan Ayhan için bu sene hem 4 milyon euroyu gözden çıkardı hem de İtalyanların vereceği karara kaldı.

    Galatasaray da Kaan Ayhan pişmanlığı #1

    GEÇEN SEZON TRANSFER EDİLMEDİ

    TFF’nin aldığı yabancı kararı sonrası yerli oyuncu kalitesini artırma kararı alan sarı-kırmızılılar, listesinin ilk sırasına Kaan Ayhan’ı aldı. Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’ın gelecek sezonki planlamasında önemli yer tutuyor.

    26 yaşındaki futbolcu geçen yaz da gündeme gelmiş ancak Fortuna Düsseldorf ile yapılan anlaşmadaki 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi yüksek bulunmuştu. Uzun süre Galatasaray’dan haber bekleyen Kaan, dana sonra İtalyan kulübü Sassuolo’ya transfer olmuştu.

    Galatasaray da Kaan Ayhan pişmanlığı #2

    4 MİLYON EURO İSTENİYOR

    Milliyet'in haberine göre; İtalya’da istediği çıkışı yapamayan milli futbolcu için 4 milyon euroyu gözden çıkaran Galatasaray, Sassuolo’nun vereceği kararı bekleyecek.

    Kaan’ın Avrupa Şampiyonası’nda iyi performans sergilemesi ise fiyatının artması anlamına gelecek. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, Euro 2020 öncesi bu işi bitirerek en düşük maliyetle transferi gerçekleştirmeyi düşünüyor.

    Kaan transferiyle beraber Galatasaray, sahadaki 3 yerli oyuncu konusunda önemli bir hamle yapacak. Milli futbolcunun birçok farklı pozisyonda oynanabilmesi büyük avantaj olarak gösteriliyor.

    Galatasaray da Kaan Ayhan pişmanlığı #3

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