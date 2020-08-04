Galatasaray'da kamp kadrosuna alınmayacak isimler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Birhan Vatansever'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonda tek hedef şampiyonluk...

Hazırlıklara 12 Ağustos'ta başlayacak olan sarı-kırmızılılarda bazı isimler kamp kadrosuna alınmayacak.

TERİM, BABEL'İ DE DÜŞÜNMÜYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında yer almayan Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Birhan Vatansever ile görüşen yönetim, oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

DİAGNE'NİN GELECEĞİ KAMPTA BELLİ OLACAK

Diğer taraftan Mbaye Diagne, Jesse Sekidika, Martin Linnes ve Marcelo Saracchi'yle ilgili karar ise kamp sırasında verilecek.