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    Galatasaray'da kamp kadrosuna alınmayacak isimler

    Galatasaray'da kamp kadrosuna alınmayacak isimler

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Birhan Vatansever'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 13:04
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 13:04
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    Galatasaray'da kamp kadrosuna alınmayacak isimler

    Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonda tek hedef şampiyonluk...

    Hazırlıklara 12 Ağustos'ta başlayacak olan sarı-kırmızılılarda bazı isimler kamp kadrosuna alınmayacak.

    TERİM, BABEL'İ DE DÜŞÜNMÜYOR

    Teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında yer almayan Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Birhan Vatansever ile görüşen yönetim, oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

    Galatasaray'da kamp kadrosuna alınmayacak isimler #1

    DİAGNE'NİN GELECEĞİ KAMPTA BELLİ OLACAK

    Diğer taraftan Mbaye Diagne, Jesse Sekidika, Martin Linnes ve Marcelo Saracchi'yle ilgili karar ise kamp sırasında verilecek.

    Galatasaray'da kamp kadrosuna alınmayacak isimler #2

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