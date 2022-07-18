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    Galatasaray'da kombine satışı başladı

    Galatasaray'da 2022-23 sezonu için kombine bilet satışları başladı.
    • 18.07.2022 - 15:08
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    Galatasaray'da kombine satışı başladı

    Süper Lig'de kulüpler, yaptığı transferler ve takım çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanıyor.

    Galatasaray'da kamp dönemini bir hayli verimli geçiriyor. Yeni sezonda taraftar desteğini de toplamak isteyen sarı-kırmızılılar kombine satışlarını başlattı.

    Kombineler 2 bin TL'den başlıyor

    Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu.

    Sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda iç sahada yapacağı maçlar için genel satışına başlanan kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

    Galatasaray da kombine satışı başladı #1


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