Galatasaray'da kombine satışı başladı

Galatasaray'da 2022-23 sezonu için kombine bilet satışları başladı.

Süper Lig'de kulüpler, yaptığı transferler ve takım çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanıyor.

Galatasaray'da kamp dönemini bir hayli verimli geçiriyor. Yeni sezonda taraftar desteğini de toplamak isteyen sarı-kırmızılılar kombine satışlarını başlattı.

Kombineler 2 bin TL'den başlıyor

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda iç sahada yapacağı maçlar için genel satışına başlanan kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.