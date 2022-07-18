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Galatasaray'da kombine satışı başladı
Galatasaray'da 2022-23 sezonu için kombine bilet satışları başladı.
- 18.07.2022 - 15:08
Süper Lig'de kulüpler, yaptığı transferler ve takım çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanıyor.
Galatasaray'da kamp dönemini bir hayli verimli geçiriyor. Yeni sezonda taraftar desteğini de toplamak isteyen sarı-kırmızılılar kombine satışlarını başlattı.
Kombineler 2 bin TL'den başlıyor
Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı takımın yeni sezonda iç sahada yapacağı maçlar için genel satışına başlanan kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.