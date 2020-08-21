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    Galatasaray'da Lemina için geri sayım

    Galatasaray'da Lemina için geri sayım

    Sarı-kırmızılı takımın yeniden kiralamak istediği Mario Lemina konusunda son aşamaya gelindi. Futbolcu ile anlaşan Galatasaray, Southampton ile de temaslarını hızlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 10:17
    • Güncelleme : 21.08.2020 - 10:17
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    Galatasaray'da Lemina için geri sayım

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

    Mustafa Cengiz'in "Lemina'yı düşünmüyoruz." açıklamasının ardından maaş indirimine giden Gabonlu futbolcu tekrar takımın gündemine gelmişti.

    Galatasaray da Lemina için geri sayım #1

    TEKRAR KADROYA DAHİL EDİLECEK

    Ezeli rakipleri Beşiktaş'ın da istediği konuşulan Lemina konusunda büyük oranda pürüzleri gideren sarı-kırmızılıların 1 hafta içerisinde İngiliz kulübüyle de anlaşarak 26 yaşındaki ismi tekrar kadrosuna katması bekleniyor.

    Geçen sezon oynadığı maçlarda verimli olan ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamayan Lemina'nın sezon öncesi kampını çok iyi geçirerek tüm maçlarda görev almak istediği kaydedildi.

    Galatasaray da Lemina için geri sayım #2

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