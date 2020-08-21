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Galatasaray'da Lemina için geri sayım

Galatasaray'da Lemina için geri sayım

Sarı-kırmızılı takımın yeniden kiralamak istediği Mario Lemina konusunda son aşamaya gelindi. Futbolcu ile anlaşan Galatasaray, Southampton ile de temaslarını hızlandırdı.