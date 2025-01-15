Galatasaray'da Lorenzo Pellegrini atağı

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Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Orta sahada yaşanan Gabriel Sara’nın sakatlığı ve alternatif oyuncu eksikliği, sarı-kırmızılıları yeni bir hamleye yönlendirdi.

Teknik direktör Okan Buruk’un da beğenisini kazanan Lorenzo Pellegrini, transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

ROMA'NIN KAPTANI RADARDA

Roma'nın kaptanı olan 28 yaşındaki Lorenzo Pellegrini, Galatasaray’ın uzun süredir takibinde.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalyan yıldızın durumunu detaylıca araştırıyor ve transfer ihtimalini değerlendiriyor.

Okan Buruk’un orta saha için öncelik verdiği Pellegrini, liderlik vasıfları ve tecrübesiyle dikkat çekiyor.

SEZON PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon Roma formasıyla 21 maça çıkan Pellegrini, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan oyuncunun, Roma ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.