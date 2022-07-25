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    Galatasaray'da Luyindama kulüp bulacak

    Galatasaray'da Luyindama kulüp bulacak

    Galatasaray'da Luyindama, Okan Buruk’un gelecek sezon planlamasında yer almıyor. 28 yaşındaki Luyindama’dan kulüp bulması istendi.
    • 25.07.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:09
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    Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon’da kiralanan Christian Luyindama, opsiyonunun kullanılmaması sonrasında kulübe geri dönmüştü.

    Fakat Kongolu stoper, Okan Buruk’un gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Dün oynanan Kasımpaşa maçında da yaptığı hatalar gözden kaçmadı.

    Galatasaray da Luyindama kulüp bulacak #1

    “Kendine kulüp bul”

    28 yaşındaki futbolcu için gelen haberlere göre Luyindama’dan, kulüp bulması istendi.

    2 yıl daha sözleşmesi var

    Kongolu oyuncunun, Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

    Galatasaray da Luyindama kulüp bulacak #2


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