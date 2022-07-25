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Galatasaray'da Luyindama kulüp bulacak
Galatasaray'da Luyindama, Okan Buruk’un gelecek sezon planlamasında yer almıyor. 28 yaşındaki Luyindama’dan kulüp bulması istendi.
- 25.07.2022 - 13:36
- Güncelleme : 25.07.2022 - 15:09
Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon’da kiralanan Christian Luyindama, opsiyonunun kullanılmaması sonrasında kulübe geri dönmüştü.
Fakat Kongolu stoper, Okan Buruk’un gelecek sezon planlamasında yer almıyor. Dün oynanan Kasımpaşa maçında da yaptığı hatalar gözden kaçmadı.
“Kendine kulüp bul”
28 yaşındaki futbolcu için gelen haberlere göre Luyindama’dan, kulüp bulması istendi.
2 yıl daha sözleşmesi var
Kongolu oyuncunun, Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.