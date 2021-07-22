Galatasaray'da mağlubiyetin faturası oyunculara kesildi

PSV maçında alınan kötü skorun ardından, mağlubiyetin sorumlusu olarak oyuncular gösterildi ve 7 oyuncu ile yolların ayrılmasına kesin olarak karar verildi.

PSV Eindhoven karşısında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alarak sezona başlayan Galatasaray'da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

Planlanan transferlerin henüz yapılamaması, çıkılmak istenen sözleşmelerden çıkılamaması ve kulübe ekonomik bir girdinin yaratılamaması kabusu hızlandıran etkenlerin başında geliyor.

7 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILACAK

Transfer döneminin kapanmasına 45 güne yakın bir süre olmasına rağmen bir an önce 5 direkt ilk 11 hamlesi yaparak bir nebze de olsa rahatlamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda da 7 futbolcusu ile de yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray ile sözleşmesi devam eden ve yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş alan Ryan Babel takım planlamasında yer almıyor. Hollandalı futbolcu da kendisine takım arıyor.

FALCAO HİÇBİR TAKIMDA BU MAAŞI ALAMIYOR

Başkan Burak Elmas, Radamel Falcao ile direkt görüşerek takımdan ayrılması gerektiğini iletti ancak Kolombiyalı futbolcu kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istiyor. Yıllık 5 milyon euro garanti maaş alan Falcao'nun bu maaş seviyesini yakalayabileceği bir takım ne Avrupa'da, ne Amerika'da ne de Güney Amerika'da var.

FEGHOULI VE DIAGNE AYRILMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon euro garanti maaş alan Feghouili de takımdan ayrılması istenen bir diğer isim... Feghouli de takımdan ayrılmak istemiyor

Galatasaray'dan 2.4 milyon euro garanti maaş alan Mbaye Diagne takımdan ayrılması istenen bir diğer oyuncu ancak Senegalli futbolcu da kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istiyor.

SEKIDIKA GELECEK SEZON KİRALANACAK

PSV Eindhoven karşısında ilk 11'de maça başlayan Sekidika gelecek sezonu da kiralık olarak başka bir takımda geçirmesi planlanıyor

JIMMY DURMAZ’A KOLAYLIK SAĞLANACAK

Galatasaray ile sözleşmesi bir sezon daha devam eden Jimmy Durmaz'a bonservis kolaylığı sağlanacak ve İsveçli futbolcu da bu sezonun kadrosunda yer almayacak.

OZORNWAFOR DA KİRALANACAK

22 yaşındaki Ozornwafor'un da bu sezonu Süper Lig'de "oynama garantili" başka bir takımda kiralık geçirmesi planlanıyor.