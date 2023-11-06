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Galatasaray'da Marcao geri dönüyor! Sevilla ile pazarlıklar başladı

Galatasaray'da Marcao geri dönüyor! Sevilla ile pazarlıklar başladı Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer gündemi de kızışıyor. Galatasaray'da gönderilecek isimlerin yerine takviyeler yapılması planlanırken takımdan ayrılması beklenen Nelsson'un yerine Marcao ismi gündeme geldi.