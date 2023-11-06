Galatasaray'da Marcao geri dönüyor! Sevilla ile pazarlıklar başladı

ensonhaber.com
Galatasaray'da Victor Nelsson'un devre arası ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken gündeme tanıdık bir isim geldi.
Danimarkalı oyuncunun vedasının ardından stoper transferi yapacak olan sarı-kırmızılılar, 2 sene önce Sevilla'ya sattığı Marcao'yu geri almak istiyor.
Sevilla'ya gittiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, iyileştikten sonra da forma bulamayan Brezilyalı stoper için Aslan yoklama çekecek.
Brezilyalı oyuncu için Cimbom'un, Sevilla'ya çok düşük bir rakam önereceği öne sürüldü.
"Oynamazsam giderim" demişti
Galatasaray'da sezon başında Davinson Sanchez transferi sonrasında Victor Nelsson, yedek kulübesine geçmiş ve başarılı oyuncu ülke basınına verdiği iki röportajda da "Oynamazsam giderim" ifadelerini kullanmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış