Galatasaray'da Mostafa Mohamed sorunu çözüldü

Galatasaray, Mostafa Mohamed için eski kulübü Zamalek'e yapması gereken 4 milyon dolarlık ödemeyi gerçekleştirdi.

Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed için bonservis ödemesini yaptı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, golcü futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonundaki maddeyi yerine getirdi ve Zamalek'e bu rakamı ödedi.





Sözleşmesi 2025 yılına kadar

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu 2021 ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmış, geçen sezon ise bonservisi ile renklerine bağlamıştı.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezon beklentileri çok fazla karşılayamayan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de toplam 43 maçta 15 gol attı.