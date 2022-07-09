Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
375.280
-0.49%
BTXN Coin
7.34
12.57%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C
    Galatasaray'da Mostafa Mohamed sorunu çözüldü

    Galatasaray'da Mostafa Mohamed sorunu çözüldü

    Galatasaray, Mostafa Mohamed için eski kulübü Zamalek'e yapması gereken 4 milyon dolarlık ödemeyi gerçekleştirdi.
    • 09.07.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed için bonservis ödemesini yaptı.

    TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, golcü futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonundaki maddeyi yerine getirdi ve Zamalek'e bu rakamı ödedi.

    Galatasaray da Mostafa Mohamed sorunu çözüldü #1

    Sözleşmesi 2025 yılına kadar

    Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu 2021 ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmış, geçen sezon ise bonservisi ile renklerine bağlamıştı.

    Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

    Geçen sezon beklentileri çok fazla karşılayamayan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de toplam 43 maçta 15 gol attı.

    Galatasaray da Mostafa Mohamed sorunu çözüldü #2


    İlginizi Çekebilir

    'Tabipler Birliği kapatılmalıdır'
    Gündem

    'Tabipler Birliği kapatılmalıdır'

    TikTok fenomeni Ece Ronay anne oldu! Sarışın oğlu...
    Medya

    TikTok fenomeni Ece Ronay anne oldu! Sarışın oğlu...

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir