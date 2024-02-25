Galatasaray'da Muslera ile anlaşma sağlanamadı Galatasaray, tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürürken bir süredir devam eden görüşmelerden sonuç çıkmadı. Taraflar arasındaki talepler arasında ciddi bir fark var.

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Galatasaray'da 13 yıldır forma giyen ve tam 15 kupa kazanan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-kırmızılıların kalesini koruduğu ilk günden bu yana hem efendi kişiliği hem de saha içi performansıyla takdir kazanan Uruguaylı eldivenle nikah tazelemek adına ilk görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Galatasaray'ın teklifi

Ancak taraflar bir türlü ortaya yolu bulamamıştı. Ardından yönetim düğmeye basmış ve adeta kulüpte Muslera alarmı verilmişti. Sarı-kırmızılı kulübün Muslera’ya teklifi 1.5 milyon euro ve sözleşme süresinin 1+1 yıl olması planlanıyor.

Ülkesine dönebilir

Güney Amerikalı kaleci ise 2.2 milyon eurodan 2+1 senelik kontrat istiyor. Nando’nun mevcut yıllık kazancı net 2.5 milyon euro. Muslera ile Galatasaray Yönetimi arasında henüz anlaşma zemini sağlanamadı.

Mutabakata varılamazsa, 37 yaşındaki file bekçisinin sezon sonunda ülkesine dönerek çocuklarının eğitimini Uruguay’da sürdüreceği iddia ediliyor.