Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için hayal kırıklığı: 38 milyon euro... Galatasaray'ın sezon başında opsiyonlu satın alma bedeliyle kiraladığı Nicolo Zaniolo, Aston Villa'da beklentilerin altında kalınca 38 milyon euroluk bonservis de hayal oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk için ezeli rakibi Fenerbahçe ile büyük bir mücadele veren Galatasaray, Nicolo Zaniolo konusunda hayal kırıklığı yaşıyor.

Sacha Boey’i devre arasında Bayern Münih’e rekor bedelle satan sarı-kırmızılılar, geçen sezon da Nicola Zaniolo'yu Aston Villa’ya bir yıllığına 5 milyon euroya kiralık olarak vermişti.

Anlaşmaya göre Zaniolo 20 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarsa bonuslarla birlikte 38 milyon euroluk mecburi satın alma opsiyonu devreye girecekti. Ancak Nicolo Zaniolo, beklentilerin çok altında kaldı ve sadece 10 karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

İngilizler, ligin geri kalan kısmında da Zaniolo’yu kulübeden çıkaracak gibi görünmüyor. Böylece sarı-kırmızılıların 38 milyon euroluk beklentisi suya düşmüş oldu.

Bonservis bedeli düştü

İtalyan basını, daha önce Roma’da forma giyen Zaniolo’ya şehrin diğer takımı Lazio’nun talip olduğunu yazdı. Ancak ortada dolaşan rakamlar sarı-kırmızılıların beklentisinin çok altında; 10-12 milyon euro…

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam Zaniolo, bu sezon Aston Villa'da süre bulduğu 31 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma 15 milyon euroya transfer olmuştu.