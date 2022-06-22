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    Galatasaray'da Okan Buruk cuma günü imzayı atacak

    Galatasaray, Okan Buruk için geri sayımda. Sarı-kırmızılılar 48 yaşındaki teknik adam için imza töreni düzenleyecek.
    • 22.06.2022 - 21:18
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    Galatasaray'da Okan Buruk cuma günü imzayı atacak

    Futbola Galatasaray'da başlayan Okan Buruk, efsaneleştiği kulübüne teknik direktör olarak dönüyor.

    DHA'nın haberine göre, sarı-kırmızılı kulüpte Okan Buruk'un imzası 24 Haziran Cuma günü sarı-kırmızılıların stadında atılacak.

    İmza töreni düzenlenecek

    Domenec Torrent'in sözleşme feshinin uzamasından dolayı KAP açıklaması da gecikirken, Buruk'un imzasının stadyumda taraftar önünde atılması planlanıyor.

    Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk İstanbul'da İZLE

    Başakşehir'le şampiyonluk yaşadı

    2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

    Galatasaray da Okan Buruk cuma günü imzayı atacak #1


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