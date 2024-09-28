Galatasaray'da Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kadroda istemiyor Sarı-kırmızılılarda Florya'da huzurun sağlanmasıyla son dönemlerde pek katkı vermeyen Hakim Ziyech, devre arasında takımdan ayrılacak.

Haber Merkezi

Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı oyunculardan önemli katkı alan Galatasaray, yollarını ayırdığı futbolcularla da Florya’da huzuru sağladı.

Ligde 6’da 6 yapan ve Avrupa Ligi’ne PAOK galibiyeti ile başlayan Galatasaray’da saha içindeki oyunun yanı sıra saha dışında da takım bütünlüğü yakalandı. Ancak tek problem kaldı; Hakim Ziyech!

REST ÇEKTİ AMA GİDEMEDİ

Young Boys maçları sonrasında yedek kaldığı için "Ben ayrılıyorum" resti çeken Faslı oyuncu, istediği teklifleri alamayınca Galatasaray’da kaldı.

OKAN BURUK HAVAYI KİMSENİN BOZMASINI İSTEMİYOR

Yedek kalmaktan hoşnut olmayan Ziyech, Okan Buruk’un bu sezonki ana planlarında yer almıyor. Okan Buruk, takımda yakalanan havayı kimsenin bozmasını istemiyor.

OPSİYONA MÜSAADE YOK

Faslı oyuncu ile imzalanan sözleşmede "Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunda çıktığı resmi maçların yüzde 50’sinde oynaması hâlinde kontratı bir yıl otomatik uzar" maddesi yer alıyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu opsiyonun devreye girmesine müsaade etmeyecek. Yıldız oyuncuyla devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TAKIM ARIYOR

Hakim Ziyech’in menajeri, yıldız oyuncuya Körfez ülkelerinden takım arıyor. Galatasaray’a gelmeden önce de Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan Ziyech, sarı kırmızılı takımda 27 maçta forma giyerken, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.