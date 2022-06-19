Galatasaray'da Okan Buruk tercihinin sebepleri

Sarı-kırmızılılar, her konuda anlaşma sağladığı Okan Buruk ile sözleşme imzalayacak. Yönetimin Buruk tercihinin birçok sebebi var. O nedenleri sizler için sıraladık...

Galatasaray’da beklenen gerçekleşiyor, Okan Buruk sarı kırmızılı takımın teknik direktörü oluyor...

Sarı kırmızılılarda yabancı teknik adamların istediği astronomik ücretler nedeniyle ibre Buruk’a dönerken, yönetim lejyoner hoca adaylarından vazgeçti. Kulübe uzun yıllar futbolcu olarak hizmet veren Buruk’la masaya oturmaya karar verildi.

Yönetim dün Okan Buruk ile telefonla görüştü ve İstanbul’a davet etti. Bu görüşme sırasında taraflar arasında herhangi bir şart konuşulmadı. Taraflar, eğer bir sürpriz olmazsa yarın (pazartesi) bir araya gelecek. Görüşmeler için Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun Ankara’dan dönmesi bekleniyor.

Yönetimle görüşme gerçekleştirecek

Ankara’da dün Anıtkabir’i ziyaret eden ayrıca çeşitli temaslarda bulunan Başkan Dursun Özbek ve yönetimi bu akşam İstanbul’a dönecek. Yönetim yarın Okan Buruk ile yüz yüze görüşerek deneyimli teknik adama iki yıllık sözleşme sunacak. Sunulan sözleşmenin iki yıllık olmasının nedeniyse, Özbek yönetiminin iki yıllığına seçilmesi...

Birçok kez Galatasaray’a hizmet etmeyi istediğini dile getiren Okan Buruk ile alakalı açıklama da Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından hafta içinde yapılacak.

Yabancı hocalar yüksek maaş istedi

Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle Galatasaray'da Torrent'in yerine gelecek adaylar arasında Roberto De Zerbi, Marco Rose gibi isimler öne çıkmıştı. Cenk Ergün, De Zerbi ile talepleri hakkında görüşmüş ancak İtalyan teknik adamın istekleri el yakmıştı.

43 yaşındaki teknik adam Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti para istemişti. Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Rose, Galatasaray teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer alıyordu ancak yine maaş maliyeti sebebiyle rotasını Okan Buruk'a çevirdi.

Camiayı yakından tanıyor

Bunun dışında sarı-kırmızılı yönetimin Okan Buruk kararında başka sebepler de etkili oldu.

Onların başında Buruk'un Galatasaray camiasını yakından tanıması ve kulübün kültürünü bilmesi artı bir faktör oldu.

3 aydır takım üzerine çalışıyor

Ayrıca, Okan Buruk aylar öncesinden Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söylemişti.

Yaklaşık 3 aydır da genç hoca, sarı-kırmızılı takımı yakından takip ediyor. Buruk, Galatasaray üzerinde derin bir analiz yaparken, transfer raporlarını da şimdiden hazırlamış durumda.

Torrent ile yollar ayrılacak

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, eski başkan Burak Elmas döneminde 14 Ocak’ta 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcı ve yardımcıları ile sözleşme fesih görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.

Mukavelesi gereği bu sezon 1 milyon 225 bin Euro alan Torrent’in gelecek sezon da 1.5 milyon Euro alması gerekiyordu. Sarı kırmızılı kulüp eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, 2022-23 sezonunun ücreti de ödenmek zorunda. Özbek yönetimi, bu rakamı mümkün olduğunca düşürmeyi hedefliyor.