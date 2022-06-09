Galatasaray'da Okan Kocuk krizi

Giresunspor'dan kiralık olarak geri dönen Okan Kocuk'un, yedek beklemek istemediği ve ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'da transfer konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Giresunspor'un kümede kalmasında Okan Kocuk, önemli bir pay sahibi olmuştu.

Deneyimli kaleci, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden Galatasaray'a geri döndü. Ancak tecrübeli kaleci ile ilgili şok edecek bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre; Okan Kocuk'un, artık yedek kalmak istemediği ve bu nedenle sarı-kırmızılı takımdan ayrılık kararı alabileceği belirtiliyor.

Yeni yönetimle karar verilecek

Galatasaray'da kalması durumunda Muslera'nın arkasında bekleyeceğini düşünen Okan'ın, yönetim ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından harekete geçeceği iddia ediliyor.

Okan Kocuk'un, Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli eldiven, geçen sezon Giresunspor'la 32 maça çıktı.