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    Galatasaray'da Omar Elabdellaoui kararı

    Galatasaray'da Omar Elabdellaoui kararı

    Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılacak. Norveçli sağ bek yeni sezon planlamasında yer almıyor. 1 yıl daha sözleşmesi kalan Omar'ın menajeriyle görüşmeler başladı.
    • 11.08.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:53
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    Yeni sezona 3 puanla başlayan Galatasaray'da, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla iyi bir hava hakim.

    Yabancı isimlerin transferlerinin ardından gönderilecek oyuncular da belli olmuş durumda.

    Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Leo Dubois ve Sacha Boey'i düşünüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncu Omar Elabdellaoui'ye alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi gündemde.

    Galatasaray da Omar Elabdellaoui kararı #1

    Eski formunu yakalayamadı

    2021'e girerken yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek kazası sonrası gözlerinden operasyon geçiren 30 yaşındaki oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

    Geçen sezonun ikinci yarısında sahalarda dönen Omar Elabdellaoui, eski formunu yakalayamadı.

    Galatasaray da Omar Elabdellaoui kararı #2

    Cicaldau da yolcu

    Şu an kadrosunda 15 yabancı oyuncusu olan Galatasaray'da ayrıca Cicaldau'nun da satılması gündemde. Geçen yaz Romanya'nın Craiova takımından 6.5 milyon euroya alınan Cicaldau'ya gelecek teklifler değerlendirilecek.

    Galatasaray da Omar Elabdellaoui kararı #3

    4 isim daha gidecek

    25 yaşındaki orta saha oyuncusu başta Sampdoria olmak üzere bazı İtalyan takımlarının transfer listesinde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Ömer Bayram, Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir'i de kadroda düşünmüyor.

    Galatasaray da Omar Elabdellaoui kararı #4

    Yabancı sayısı da düşecek

    Omar Elabdellaoui, Cicaldau ve Sekidika'nın gönderilmesiyle kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşecek. Yapılması planlanan stoper ve forvet transferine yer açılacak.

    Galatasaray da Omar Elabdellaoui kararı #5


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