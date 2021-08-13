Galatasaray'da orta sahaya iki alternatif

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iki isimden gelecek yanıtı bekliyor. Gedson için Benfica ve Dieng için de Al Ahli'nin kararlarına göre transfer şekillenecek.

Galatasaray, orta sahaya Gedson ile Aliou Dieng'den birini almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiraladığı Gedson'u bu sezon da satın alma opsiyonuyla Benfica'dan istemiş, ancak kulübü ilk etapta olumsuz yanıt vermişti.

Portekiz ekibi genç oyuncuyu kadroya almayınca Gedson, ayrılmak istediğini açıklamıştı. Devreye yeniden giren Galatasaray, şimdi 22 yaşındaki oyuncu konusunda Benfica'nın kararını beklemeye başladı.

DIENG TRANSFERİNDE BONSERVİS MAKASI KAPANIYOR

Diğer taraftan Al Ahli forması giyen Aliou Dieng için de girişimlerini sürdüren Galatasaray'a kapıyı 10 milyon eurodan açan Mısır kulübü, son olarak 6.5 milyon euroya inmişti. Sarı-kırmızılılar ise 5.5 milyon euro teklif etti.

Fanatik’in haberine göre; Al Ahli'nin bu seviyeye inmesi bekleniyor. İki oyuncu için girişimler olsa da hangi ismin transferi erken gerçekleşirse o takıma katılacak, diğer oyuncu için yeni bir teklif olmayacak.