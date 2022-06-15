Galatasaray'da Pasquale Sensibile'nin yerine Cenk Ergün

Galatasaray'da Pasquale Sensibile'nin yerine Cenk Ergün

Galatasaray'da seçimi kazanan Dursun Özbek ve yönetimi, sarı-kırmızılılarda futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getirecek.

Sancılı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da, büyük tartışmaların yaşandığı seçim süreci sonunda başkanlık koltuğuna Dursun Özbek oturdu. Özbek ve yönetimi, vakit kaybetmeden futbol takımındaki yapılanma için harekete geçti.

Önce sportif direktör ve teknik direktör belirlenecek

Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim sportif direktör, teknik direktör ve transfer konusunda çalışmalarına hız verirken futbolun başına gelecek isim netleşti.

Futbolun başına Cenk Ergün

Futbol yapılanması baştan aşağı değiştirilip yeniden kurulacak ve sportif direktör Sensibile ile de görüşülüp, sözleşmesi feshedilecek.

Florya’da futbol yapılanması Cenk Ergün önderliğinde şekillenecek. Ergün dışında takımı, oyuncuları, Türk futbolunu iyi bilen bir isim daha ekibe katılacak.

Şampiyonluk kadrosunu kurdu

Dursun Özbek'in ilk başkanlığı döneminde de sarı-kırmızılı kulüpte görev yapan Cenk Ergün, şampiyonluk kadrosunu kurdu; Ergün, Gomis, Belhanda, Maicon, Garry, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Serdar Aziz, Mariano, Feghouli gibi isimleri kazandırdı.

Cenk Ergün, sarı-kırmızılılarda Tudor, Fatih Terim, Riekerink gibi isimlerle de çalıştı.