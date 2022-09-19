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Galatasaray'da Patrick van Aanholt'a yol gözüktü

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'a yol gözüktü

Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt için yolun sonu görünmeye başladı.