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- Galatasaray'da Patrick van Aanholt'a yol gözüktü
Galatasaray'da Patrick van Aanholt'a yol gözüktü
Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt için yolun sonu görünmeye başladı.
- 19.09.2022 - 09:31
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.
Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve sakatlığını atlatan sağ bek Leo Dubois, Konya maçında onun yerine oyuna girip, 3 puanı getiren golün asistini yapması sonrası Hollandal futbolcu için yolun sonu görünmeye başladı.
Devre arasında gönderilmesi planlanıyor
32 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.