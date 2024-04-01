Galatasaray'da rota İlkay Gündoğan Barcelona'dan sezon sonunda ayrılmayı planlayan İlkay Gündoğan için Galatasaray yönetimi devreye girdi.

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Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için sezon başında ve devre arasında çeşitli isimleri gündemine almıştı.

Bu isimler arasında yer alan İlkay Gündoğan, İspanyol devi Barcelona'ya gitmeyi tercih etmişti.

Barcelona macerasından memnun olmayan İlkay, takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi.

Şimdi, Alman futbolcu, öncelikle Bundesliga'dan gelen teklifleri değerlendirecek. Eğer bu teklifler onu tatmin etmezse, Arabistan'dan gelecek tekliflere de açık olacak.

G.Saray yönetimi risk alıp bekleyecek

Galatasaray ise 33 yaşındaki oyuncu için yeni bir fırsat kollamaya başladı. Ancak İlkay'ın hem Almanya'yı hem de Arabistan'ı reddetmesi gerekiyor.

Bu durumda, Cim Bom yönetimi devreye girecek ve oyuncuyu takıma kazandırmak için adımlar atacak.

Galatasaray, İlkay'ın her iki seçeneği de reddetmesi durumunda yaz transfer döneminde orta saha transferini bir süre bekletecek ve risk alacak.

Bu süreçte sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerde bulunacak.