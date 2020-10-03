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- Galatasaray'da Ryan Babel takımda kaldı
Galatasaray'da Ryan Babel takımda kaldı
Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ryan Babel, yönetimin 'bonservisini verelim git' teklifini geri çevirdi.
- Haber Merkezi
- 03.10.2020 - 12:00
Galatasaray'ın 2019 yılında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Ryan Babel, geçtiğimiz sezon beklentileri karşıyamayınca Hollanda'nın Ajax takımına kiralanmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu, yönetimden gelen "Bonservisini verelim git" teklifine olumsuz yanıt verdi.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon euro maaş alan 33 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten imza parası dahil 6.5 milyon euroluk alacağı bulunuyor.
2019-2020 sezonunda 15 maç forma giyen Babel, 5 gol 1 asistlik performans sergilemişti.