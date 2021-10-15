Galatasaray'da sağ beke 4 aday

De Andre Yedlin'in performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılı takım, devre arasında ABD'li futbolcu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer sezonunu oldukça verimli geçiren Galatasaray, kadrosuna kattığı genç isimlerden verim alıyor.

Yeni transferlerin arasında en çok beğenilen isimlerden biri de Sacha Boey...

Yedlin'in performans düşüklüğünde formayı kapan oyuncu, sağ bekin vazgeçilmezi oldu.

Boey, yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Yedlin'e bıraktı ancak ABD'li oyuncu istenilen performansı gösteremeyince sakatlığının ardından yine sarı-kırmızılıların birinci sağ beki olacak.

YEDLIN'İN YERİNE 4 ADAY

Forma şansını değerlendiremeyen Yedlin ile de devre arası yollar ayrılacak. Yedlin'in yerine Süper Lig ve TFF 1. Lig forması giyen 4 futbolcu gündemde.

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bu isimlerden biri Galatasaray forması giyecek.

İşte o 4 isim:

Cebrail Karayel - Altay

Bünyamin Balcı - Antalyaspor

İsmail Çokçalış - Bursaspor

Ali Ülgen - Samsunspor