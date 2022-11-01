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    Galatasaray'da Seferovic gidiyor, Dembele geliyor

    Galatasaray'da Seferovic gidiyor, Dembele geliyor

    Galatasaray, Benfica'dan sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'i gönderip yerine Lyon forması giyen Moussa Dembele'yi getirmek istiyor.
    • 01.11.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:40
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    Sezon başı bir çok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray, bazı oyuncularında verim alamadı. Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesine iki hafta kala Galatasaray ara transfer çalışmalarına hız verdi.

    Kadroda yabancı sınırlamasında sıkıntı çeken sarı-kırmızlı kulübün forvet hattına takviye yapılması gündemde.

    Galatasaray da Seferovic gidiyor, Dembele geliyor #1

    Seferovic beklentileri karşılayamadı

    Kiralık olarak forma giyen ve bekleneni bir türlü veremeyen Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti.

    Serferoviç, çıktğı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı.

    Galatasaray da Seferovic gidiyor, Dembele geliyor #2

    Galatasaray Moussa Dembele'yi istiyor

    Fanatik'te yer alan habere göre; yerine düşünülen isim de Moussa Dembele. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan yıldız oyuncunun kontratı, haziranda bitecek.

    Bu sebepten ötürü de Aslan, elini çabuk tutup, transferi bitirmek istiyor.


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