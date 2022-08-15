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Galatasaray'da Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
- 15.08.2022 - 19:10
Galatasaray'da, Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Galatasaray'dan resmi açıklama
"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Galatasaray, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.