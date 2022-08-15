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    Galatasaray'da Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
    • 15.08.2022 - 19:10
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    Galatasaray'da Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray'da, Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

    Galatasaray'dan resmi açıklama

    "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

    Galatasaray, Sekidika'yı Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

    Galatasaray da Sekidika nın sözleşmesi feshedildi #1


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