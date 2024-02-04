Galatasaray'da Sergio Gomez sesleri Galatasaray, takımdan ayrılan Angelino’nun yerine aradığı ismi İngiltere’de buldu. Manchester City'de Sergio Gomez de listeye eklendi.

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Bir forvet bir de sağ bek alan Galatasaray'da takviye yapılacak bölgelerden birisi de defansın solu...

Sarı-kırmızılı ekip birçok oyuncu ile anılırken Manchester City'de Sergio Gomez de listeye eklendi.

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, İngiliz ekibinin 23 yaşındaki sol beki Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor.

Yönetimin daha önce de ilgilendiği İspanyol sol bek, Manchester'da yeteri kadar forma şansı bulamıyor.

Bu sezon takımı ile tüm kulvarlardaki 10 karşılaşmada yalnızca 361 dakika forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaptı ve ayrılma planları yapması avantaj olarak görülüyor. Gomez'in City ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon 15 milyon euroya transfer edildi

Manchester City, Gomez'i geçen sezon başında Anderlecht'ten 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Sol bek pozisyonunun yanı sıra orta sahanın solu ve merkezinde de forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

Barcelona altyapısında uzun yıllar forma giyen Sergio Gomez ayrıca Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht'te forma giydi.

Yıldız futbolcu İspanya U21 Milli Takımı'yla 19 maça çıkarken 10 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.