Galatasaray'da Sergio Ramos gelişmesi Sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği dünya yıldızı Sergio Ramos için temaslar sürüyor. Şampiyonlar Ligi kadrosu için yarın Galatasaray UEFA'ya listeyi vermek zorunda. Bu transferde de Sergio Ramos'un en geç yarına kadar kararını vermesi bekleniyor.

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Galatasaray'ın kadrosunda görmek için büyük çaba sarf ettiği yıldızlardan birisi olan Sergio Ramos, henüz bir takımla sözleşme imzalamadı.

Sergio Ramos transferinde de flaş bir gelişme var. Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kateden sarı-kırmızılıların işi, Araplar’ın devreye girmesi sonrasında zora girmişti.

Tecrübeli savunmacı ve menajerinin istekleri sonrasında da transferin askıya alınmak üzere olduğu öne sürülmüştü. Ancak ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun yaptığı haber herkesi heyecanlandırdı.

Tercih için 1 günü kaldı

Buna göre 37 yaşındaki futbolcu, kararını gün içerisinde ya da yarın verebilir. Bu doğrultuda Romano’nun haberinde Ramos’un tercihini Türkiye veya Arabistan’dan yana yapacağı belirtildi.

Ancak yarın Devler Ligi’nde kadro bildiriminin son günü. Bu yüzden Ramos konusunda her şeyin bu süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.