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    Galatasaray'da sezon sonu 9 isim ayrılacak

    Galatasaray'da sezon sonu 9 isim ayrılacak

    Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda kadro yapılanmasına gidecek. Bu doğrultuda 9 isimle yollar ayrılacak.
    • 14.04.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 16:42
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    Galatasaray'da sezon sonu transferde hareketlilik yaşanması bekleniyor, 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

    Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da sezon sonu büyük değişim yaşanacak.

    Bu sezon toplam 15 oyuncuyu transfer eden sarı-kırmızılı ekipte, sezon sonu vedalar olacak. Bu isimlerin içinde yeni transferler de mevcut.

    İşte sezon sonu takımdan ayrılacak isimler...

    Fatih Öztürk

    Galatasaray da sezon sonu 9 isim ayrılacak #1

    Feghouli

    Galatasaray da sezon sonu 9 isim ayrılacak #2

    Semih Kaya

    Galatasaray da sezon sonu 9 isim ayrılacak #3

    Ryan Babel

    Galatasaray da sezon sonu 9 isim ayrılacak #4

    Arda Turan

    Galatasaray da sezon sonu 9 isim ayrılacak #5

    Bartuğ Elmaz

    Galatasaray da sezon sonu 9 isim ayrılacak #6

    Halil Dervişoğlu

    Galatasaray da sezon sonu 9 isim ayrılacak #7

    Erick Pulgar

    Galatasaray da sezon sonu 9 isim ayrılacak #8

    Inaki Pena

    Galatasaray da sezon sonu 9 isim ayrılacak #9


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