Galatasaray'da sezon sonu 9 isim ayrılacak

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda kadro yapılanmasına gidecek. Bu doğrultuda 9 isimle yollar ayrılacak.

Galatasaray'da sezon sonu transferde hareketlilik yaşanması bekleniyor, 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da sezon sonu büyük değişim yaşanacak.

Bu sezon toplam 15 oyuncuyu transfer eden sarı-kırmızılı ekipte, sezon sonu vedalar olacak. Bu isimlerin içinde yeni transferler de mevcut.

İşte sezon sonu takımdan ayrılacak isimler...

Fatih Öztürk

Feghouli

Semih Kaya

Ryan Babel

Arda Turan

Bartuğ Elmaz

Halil Dervişoğlu

Erick Pulgar

Inaki Pena