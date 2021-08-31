Galatasaray'da stoper gündemi: Tomas Ribeiro

Galatasaray'da Kerem ile kavga eden Marcao'nun gönderilmesi beklenirken yerine gelecek ismin de Tomas Ribeiro olması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar futbolcuyla temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray ile Marcao'nun yolları ayrılıyor. Brezilyalı oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonrasında eleştirilerin odağında yer alırken menajeri İstanbul'a çağrıldı.

Öte yandan aynı kalibrede bir savunmacı arayışını sürdüren sarı-kırmızılılarda gözlemci ekibinin önerisiyle Tomas Ribeiro ismi öne çıktı.

Portekiz'in orta sıra takımlarından biri olan Belenenses'te forma giyen Ribeiro, Marcao ile birçok ortak noktada buluşuyor.

OYUN TARZI MARCAO'YA BENZİYOR

Top hakimiyeti tıpkı Brezilyalı savunmacı gibi olan Portekizli'nin Marcao'nun satın alındığı ligde top koşturması da Fatih Terim'in transfere sıcak bakmasına neden oldu.

Ribeiro 1.85 boyuyla mevkisine göre nispeten kısa sayılsa da zamanlamayı iyi ayarlaması bu handikapını örtüyor.

Marcao'nun gönderilmesi halinde 22 yaşındaki stoper için resmi teklifte bulunulacak.