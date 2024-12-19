Galatasaray'da stoper kararı: Milan Skriniar ve Davinson Sanchez...

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Ligde beşinci yıldız Avrupa'da ise kupa hayaliyle yoluna devam eden Galatasaray transfere yine hızlı girdi.

Hücum için Paulo Dybala heyecanı yaşanırken savunma konusunda da önemli gelişmeler var.

Geride kalan zaman diliminde Aslan'ın defans bloğunda çok farklı isimler görev alırken teknik direktör Okan Buruk 'kalıcı' bir yapılanma peşinde. Kafasındaki 3-5-2 sistemini düzenli hâle getirmek isteyen Buruk, sisteminin son parçasını da bulmuş gibi: Milan Skriniar. PSG'de forma giyen 28 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunda önemli mesafe alındı.

SANCHEZ DE KALIYOR

Sezon başında da gündeme gelen ancak gerek maliyeti gerekse Victor Nelsson'a istenilen düzeyde teklif gelmemesi üzerine transferi yatan Skriniar sezon sonuna kadar kiralanacak (2028'e kadar mukavelesi var ve satın alma opsiyonu da olabilir).

Böylece Buruk da kafasındaki Davinson-Skriniar-Abdülkerim üçlemesi ile rahatlayacak. Sanchez'in ayrılık iddiaları ise devre arası için geçerli değil. Her ne kadar adı Avrupa devleriyle anılsa da başarılı savunma oyuncusu Okan Buruk ile yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar Galatasaray'da olacağını belirtti.