Galatasaray'da stopere iki aday

Savunma arayışlarını sürdüren Galatasaray'da bu bölgeye 2 aday bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Tanganga transferi olumsuz olursa Victor Nelsson için şartları zorlayacak.

Luyindama'dan memnun olmayan, Donk ile de sözleşme imzalamayan Galatasaray as takımda oynayabilecek kalitede olan stoper arayışlarını sürdürüyor.

TANGANGA İKNA SÜRECİNDE

Tottenham forması giyen Japhet Tanganga'yı A planı olarak düşünen sarı-kırmızılılar futbolcuyu ikna edememesi halinde ise B planını devreye sokacak.

DİĞER PLAN VICTOR NELSSON

B planında ise Kopenhag forması giyen Victor Nelsson bulunuyor. 22 yaşındaki stoper 1.85 boyunda ve gelecek potansiyeli nedeniyle de Galatasaray için biçilmiş kaftan konumunda.

Genç yaşına rağmen 189 maça çıkan Nelsson, savunmadaki agresifliğiyle de tanınıyor.

Galatasaray'ın Tanganga transferinden eli boş dönmesi halinde Nelsson için şartları zorlayacağı öğrenildi.