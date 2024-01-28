Galatasaray'da sürpriz Angelino gelişmesi: Antrenmana çıktı! Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen Angelino, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol futbolcu, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Angelino'nun idmana çıkması taraftarlar arasında kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada, "Ayrılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Opsiyon yüzünden yedek

Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor. Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

Roma harekete geçti

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma, Angelino'yu kadrosuna katmak için Leipzig ile temasa geçti.

İtalyan temsilcisinin, Angelino'yu kiralamak istediği ve sözleşmede 5 milyon euro'luk satın alma maddesinin de olacağı kaydedildi. Roma ve Leipzig arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Gianluca Di Marzio da, Roma'nın Angelino ile anlaştığını ve Galatasaray'ın onay verdiği anda transferin gerçekleşeceğini söyledi.

Angelino'nun adı Roma dışında Torino ve Marsilya ile de anılmıştı.

Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.