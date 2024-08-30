Galatasaray'da takım bulamazlarsa fesih: Leo Dubois, Sergio Oliveira Galatasaray, Leo Dubois ve Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı. İşte detaylar...

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Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da yönetim, kadroya neşteri vuruyor.

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Leo Dubois ve Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Habere göre; iki oyuncunun ücretlerinin tamamı olmasa bile bir kısmı ödenerek yollar ayrılacak.

Galatasaray, fesih görüşmelerinde son aşamaya geldiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Sarı kırmızlı takımın 3 milyon euroya transfer ettiği Oliveira, 58 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

2.5 milyon euroya transfer edilen Dubois ise, 31 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı.