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    Galatasaray'da Terim pişmanlığı

    Terim'in ardından transfer politikasını değiştiren sarı-kırmızılılar, Gedson, Trezeguet ve Elneny transferlerini gerçekleştirmedi.
    • 04.05.2022 - 12:00
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    Galatasaray'da Terim pişmanlığı

    Galatasaray Kulübü'nde Fatih Terim'le yolların sürpriz bir şekilde ayrılması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı.

    Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik direktörle yolların ayrılma sürecinin hemen öncesinde 3 isimle anlaşma sağlandığı öğrenildi.

    Galatasaray'ın ikna ettiği oyuncular, devre arası transfer döneminde kadroya katılmadı ve bu sezonun ikinci devresinde çıkışa geçti.

    Galatasaray da Terim pişmanlığı #1

    Transfer politikası değişti

    Cim-Bom'da Fatih Terim'le sürpriz şekilde yolların ayrılması ve Domenec Torrent'in göreve getirilmesiyle sadece hoca değişikliğinin olmadığı aynı zamanda transfer politikasının da tamamen farklı bir rotaya girdiği bildirildi.

    Sarı-kırmızılı yönetim, Terim'in belirlediği bu isimler yerine devre arasında Eric Pulgar, Bafetimbi Gomis, Semih Kaya ve Inaki Pena'yı kadrosuna katmıştı.

    Sarı-kırmızılılarda Terim'in görevine devam etmesi halinde devre arasında 3 isim için talebinin olduğu ve bu oyuncuların İstanbul'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi.

    Galatasaray da Terim pişmanlığı #2

    Gedson dahil 3 oyuncu alınmadı

    Bu futbolcuların Beşiktaş'la sözleşme imzalayıp kiralık olarak Çaykur Rizespor'a giden Gedson Fernandes, Arsenal'de top koşturan eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny ve Başakşehir'le anlaşan Trezeguet olduğu ifade edildi.

    Galatasaray da Terim pişmanlığı #3

    Alınmayanlar pişman etti

    Fatih Terim'in çok istediği Mısırlı yıldız Trezeguet, Aston Villa tarafından Medipol Başakşehir'e kiralanırken, Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Elneny ise İngiliz devi Arsenal'de top koşturmayı sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mısırlı oyuncu özellikle son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

    Trezeguet, Başakşehir'de 10 maçta 6 gol, 4 asiste imza attı. Gedson ise Rize'de 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


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