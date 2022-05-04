Galatasaray'da Terim pişmanlığı

Terim'in ardından transfer politikasını değiştiren sarı-kırmızılılar, Gedson, Trezeguet ve Elneny transferlerini gerçekleştirmedi.

Galatasaray Kulübü'nde Fatih Terim'le yolların sürpriz bir şekilde ayrılması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik direktörle yolların ayrılma sürecinin hemen öncesinde 3 isimle anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Galatasaray'ın ikna ettiği oyuncular, devre arası transfer döneminde kadroya katılmadı ve bu sezonun ikinci devresinde çıkışa geçti.

Transfer politikası değişti

Cim-Bom'da Fatih Terim'le sürpriz şekilde yolların ayrılması ve Domenec Torrent'in göreve getirilmesiyle sadece hoca değişikliğinin olmadığı aynı zamanda transfer politikasının da tamamen farklı bir rotaya girdiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Terim'in belirlediği bu isimler yerine devre arasında Eric Pulgar, Bafetimbi Gomis, Semih Kaya ve Inaki Pena'yı kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılılarda Terim'in görevine devam etmesi halinde devre arasında 3 isim için talebinin olduğu ve bu oyuncuların İstanbul'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi.

Gedson dahil 3 oyuncu alınmadı

Bu futbolcuların Beşiktaş'la sözleşme imzalayıp kiralık olarak Çaykur Rizespor'a giden Gedson Fernandes, Arsenal'de top koşturan eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny ve Başakşehir'le anlaşan Trezeguet olduğu ifade edildi.

Alınmayanlar pişman etti

Fatih Terim'in çok istediği Mısırlı yıldız Trezeguet, Aston Villa tarafından Medipol Başakşehir'e kiralanırken, Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Elneny ise İngiliz devi Arsenal'de top koşturmayı sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mısırlı oyuncu özellikle son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

Trezeguet, Başakşehir'de 10 maçta 6 gol, 4 asiste imza attı. Gedson ise Rize'de 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.