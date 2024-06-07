Galatasaray'da Tete takım arıyor Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları devam ederken takımdaki durumu en çok merak edilen isimlerden birisi de Tete. Son olarak oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeler adeta sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağladı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da kadro planlamaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.

Bu futbolculardan birisi de Tete. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geçen sezonun yaz transfer döneminde Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti.

Hayal kırıklığı yaşattı

Fakat gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Bu nedenle gözden çıkarılan oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sabah'ın haberine göre; Brezilya ekiplerinin takibinde olan Tete için şu ana kadar gelen teklifler geri çevrildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor. En az 10 milyon euro fiyat biçilen Tete'ye, menajeri takım bulmak için çalışıyor.