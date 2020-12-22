Galatasaray'da Umut Meraş sesleri

Saracchi'nin sık sık sakatlanması ve kulübü Leipzig'in 5 milyon euro istemesi nedeniyle sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray'ın, Umut Meraş'ı listesine aldığı öğrenildi.

Galatasaray, Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı ancak sakatlıklar nedeniyle tam olarak faydalanamadığı Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Alman ekibinin 5 milyon euro istemesi ve oyuncunun istikrar sorunu olması sebebiyle Uruguaylı sol bekin bonservisini almayı düşünmeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sol bek adayını belirledi.

TERİM, UMUT MERAŞ'I İSTEDİ

67 yaşındaki teknik adamın, Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'de forma giyen milli futbolcumuz Umut Meraş'ın alınmasını istediği öğrenildi.

Saracchi geldiği günden bu yana 5 farklı sakatlıktan tam 12 maç kaçırırken, Umut ise bu sezon 11 karşılaşmada düzenli olarak forma giydi.

3 MİLYON EURO İSTEDİLER

Fransızların, 1 gol 1 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.

Yönetim, pazarlıklarla bu rakamı aşağı çekmeye çalışacak.