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    Galatasaray'da Umut Meraş sesleri

    Galatasaray'da Umut Meraş sesleri

    Saracchi'nin sık sık sakatlanması ve kulübü Leipzig'in 5 milyon euro istemesi nedeniyle sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray'ın, Umut Meraş'ı listesine aldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 10:16
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    Galatasaray, Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı ancak sakatlıklar nedeniyle tam olarak faydalanamadığı Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    Alman ekibinin 5 milyon euro istemesi ve oyuncunun istikrar sorunu olması sebebiyle Uruguaylı sol bekin bonservisini almayı düşünmeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sol bek adayını belirledi.

    Galatasaray da Umut Meraş sesleri #1

    TERİM, UMUT MERAŞ'I İSTEDİ

    67 yaşındaki teknik adamın, Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'de forma giyen milli futbolcumuz Umut Meraş'ın alınmasını istediği öğrenildi.

    Saracchi geldiği günden bu yana 5 farklı sakatlıktan tam 12 maç kaçırırken, Umut ise bu sezon 11 karşılaşmada düzenli olarak forma giydi.

    Galatasaray da Umut Meraş sesleri #2

    3 MİLYON EURO İSTEDİLER

    Fransızların, 1 gol 1 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.

    Yönetim, pazarlıklarla bu rakamı aşağı çekmeye çalışacak.

    Galatasaray da Umut Meraş sesleri #3

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