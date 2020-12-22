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- Galatasaray'da Umut Meraş sesleri
Galatasaray'da Umut Meraş sesleri
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 09:43
- Güncelleme : 22.12.2020 - 10:16
Galatasaray, Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı ancak sakatlıklar nedeniyle tam olarak faydalanamadığı Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Alman ekibinin 5 milyon euro istemesi ve oyuncunun istikrar sorunu olması sebebiyle Uruguaylı sol bekin bonservisini almayı düşünmeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sol bek adayını belirledi.
TERİM, UMUT MERAŞ'I İSTEDİ
67 yaşındaki teknik adamın, Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'de forma giyen milli futbolcumuz Umut Meraş'ın alınmasını istediği öğrenildi.
Saracchi geldiği günden bu yana 5 farklı sakatlıktan tam 12 maç kaçırırken, Umut ise bu sezon 11 karşılaşmada düzenli olarak forma giydi.
3 MİLYON EURO İSTEDİLER
Fransızların, 1 gol 1 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.
Yönetim, pazarlıklarla bu rakamı aşağı çekmeye çalışacak.